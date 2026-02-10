2月10日未明、静岡県森町で住宅など2棟を焼く火事があり、現在も消火活動が続いています。警察によりますとこの家に住む男性と連絡が取れていないということです。 10日午前5時55分頃、森町中川で「建物2階の北側から火と煙が見える」と119番通報がありました。 警察や消防によりますと、この火事で2階建ての住宅など2棟を焼き、現在も消火活動が続いています。 この家には、男女2人が住んでいて、女性は逃げ出して無事でしたが