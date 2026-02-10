大阪府堺市にある住宅の浴槽で、首などの骨が折れた７８歳の女性の遺体が見つかった事件で、女性のスマートフォンが現場から見つかっていないことが捜査関係者への取材で新たにわかりました。警察は何者かが証拠隠滅のために持ち去ったとみて捜査しています。先月３０日、堺市西区鳳北町の住宅で、この家に一人で住む木下慶子さん（７８）が浴槽の中で死亡しているのを、別居している息子が見つけました。司法解剖の結果、木下さん