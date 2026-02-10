総務省は９日、衆院選と同時に実施された最高裁裁判官の国民審査で、対象の裁判官２人がともに信任されたと発表した。罷免（ひめん）を求める票がいずれも、有効票の過半数に達しなかった。罷免を求める票の割合は全体で１３・９４％となり、１９８０年の１４・３８％に次いで過去２番目に高かった。有効票に占める罷免票の割合は、高須順一氏（６６）（弁護士出身）が１４・１５％、沖野真已（まさみ）氏（６２）（学者出身）