Åìµþ»þ´Ö10:07¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª3 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á63.91¡Ê-0.45-0.70%¡Ë NY»Ô¾ì¤Ç¤ÏÂ³¿­¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Ê¤É¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë