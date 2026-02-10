¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎËÜ²»¤ËÂÐ¤·¡¢MC¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤È¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬ËÜ²»¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡¢ÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¡£2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬½Ð±é¡£·ÝÎò40Ç¯¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½ÐÀî¤Ç¤â¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ê¡Ä¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡Ö¥µ¥á¤È¤Î¥Á¥å¡¼¡×¤ò¸ì¤ë½ÐÀîÅ¯Ï¯ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤­¤¿½Ð