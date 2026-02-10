１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円９８銭前後と前日の午後５時時点に比べ６０銭程度のドル安・円高で推移している。 米ブルームバーグ通信が「中国の規制当局が米国債の保有を抑制するよう金融機関に勧告している」と報じたことを受け、９日のニューヨーク市場でドル円相場は一時１５５円５０銭台までドル安・円高方向に振れた。米ホワイトハウスの国家経