¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£°Æü¸áÁ°£±£°»þ¸½ºß¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£µ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ £±£°Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¾®È¿È¯¡£¤¿¤À¡¢Á°Æü¤ËºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ­¤â¤È¤Ç¤Î³ô²Á¾å¾º¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Çä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ ¤Ê¤ª¡¢£¶Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿£²£¶Ç¯£±£²·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢