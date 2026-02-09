¡Ö¥°¥é¥Õ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ÊGraphpaper¡Ë¡×¤¬¡¢¿·Å¹ÊÞ¡Ö¥°¥é¥Õ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ ¥³¥ó¥µ¥Ð¥È¥ê¡¼¡ÊGraphpaper conservatory¡Ë¡×¤ò½ÂÃ«¡¦ÉÙ¥öÃ«¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡Êedenworks¡Ë¡×¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Öconservatory by edenworks¡×¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£Å¹ÊÞÌÌÀÑÌó25Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ìó3.75¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅ·°æ¹â¤ò³è¤«¤·¤¿¿á¤­È´¤±¤È¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î2¥Õ¥í¥¢¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Ç¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¿¢Êª¤È¡¢