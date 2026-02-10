3·î6Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅà²í¡ÊÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤¬14Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤ÎMIRAI¤¬¸½ºßÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£Â¾ÃÄÂÎ¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥´Ô¤¹¤Ù¤¯Âç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤¿º£¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡½¡½ºòÇ¯10·î18Æü¤Ë¤Ï¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ù¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ê¤»¤æ¤¦¤ÊÁª¼ê¤È¤ÎHotShot¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡Ê²¦¼Ô¥Á¡¼¥à¤Ï¾åÊ¡¤æ¤­¡õ¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ë¤ËÄ©Àï¡£¥Ù¥ë¥È¤Ï³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬