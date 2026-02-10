ミラノ・コルティナオリンピックで、日本スケート連盟は９日、前日に行われたフィギュアスケート団体の表彰式で、表彰台に上がった選手の靴のブレードが刃こぼれする問題が起きたと発表した。銀メダルを獲得した日本の選手にも影響が出たが、修復を終えたという。台の表面を滑らかな素材で覆う措置が取られていなかったためで、同連盟は日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）を通じて大会組織委員会に抗議した。