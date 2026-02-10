¥¿¥ì¥ó¥È±©²ì¸¦Æó¤³¤È¡¢áÄ¿¿Èþ´îÃËÍÆµ¿¼Ô¡Ê64¡Ë¤¬¡¢½÷À­2¿Í¤Ø¤ÎÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢²­Æì¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬10Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯3·î¡¢²­Æì¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢½÷À­2¿Í¤ËÂÐ¤·¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À­2¿Í¤ÏÌÌ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À­¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤¦¤Á1¿Í¤Ë¤Ï¥­¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡£Èï³²½÷À­¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯2·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£±©²ìÍÆ