右ハムストリングス肉離れと診断J2の横浜FCは2月10日、GKヤクブ・スウォビィクが負傷したことを発表した。スウォビィクは1月25日に行われたトレーニングマッチ、横浜F・マリノス戦で負傷。右ハムストリングス肉離れで、全治までは10〜12週を要する見込みとなっている。スウォビィクは2019年にベガルタ仙台に加入し、3シーズンにわたってJ1リーグでプレー。その後、2022年にはFC東京に加入して23シーズンまで在籍した。その後ト