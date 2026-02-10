ショウガの上手な選び方について、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、インスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…」これがおいしいショウガを見極めるコツです！JA全農は「身体をぽかぽか温めてくれるショウガ」「薬味はもちろん、炒め物・スープ・甘酢漬けなど…料理の香りと風味を引き立てる名脇役です」と投稿。ショウガの選び方について、次のように紹介しています。【ショウガの選