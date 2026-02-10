¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2¥µ¥¤¥º¥»¥Ã¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2¥µ¥¤¥º¥»¥Ã¥È¡× © Disney. Based on the ¡ÈWinnie the Pooh