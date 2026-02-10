膝の負傷を抱えたまま８日のアルペンスキー女子滑降に出場し、転倒してヘリコプターで搬送されたリンゼイ・ボン（米）が９日、自身のインスタグラムに「すねを複雑骨折し、全快には複数回の手術を受ける必要がある」とつづった。２０１０年バンクーバー五輪で金メダルを獲得した４１歳は、「痛みはあるが後悔はない。人生における唯一の失敗は挑戦をしないことだ」と思いを記した。（ミラノ平地一紀）