2025Ç¯2·î¤ËÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦½ÅÀîçýÌï¡Ê22¡Ë¤¬¡¢¿·µï¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÍ·¤ÖÄ¹½÷¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û½ÅÀîçýÌï¡¢½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÎÆ°²è½ÅÀî¤Ï2020Ç¯6·î¡¢16ºÐ¤Î»þ¤ËÎø°¦ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤È·ëº§¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î7·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2022Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â¡¢2025Ç¯2·î¤ËÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤¨¤À¤µ¤ó¤Ï¥Û¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿