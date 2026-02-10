デルタ航空は、「デルタ・ワン チェックイン」をアメリカ国内の全てのハブ空港に設置した。デルタ・ワン利用者向けの専用チェックインカウンター。専任スタッフのサポートが受けられるほか、待合スペースでは軽食やドリンクも用意する。対象空港は、アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス、ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ、ソルトレイクシティ、シアトルの8空港。対象者は、デルタ・ワン利用者のほか、