「何のために働いているのか」「自分はこれからどうしていきたいのか」――。こんな悩みを抱えながら働いている人も多いのではないでしょうか。「自己啓発本を読んで、これからのキャリアについて考えないといけない」と思いつつ、難しい中身や文字の羅列に、どうしてもページをめくるのが億劫になり、時間だけが過ぎていく……。そんな人に働く意味を改めて問い直す漫画5冊を送ります。今回はマンガ大賞発起人で