旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■ボコボコです正解：釈迦頭難易度：★★★★★完熟ものに出会えるのは稀釈迦頭（しゃかとう）は、バンレイシ科に属する熱帯原産の果物です。見た目のインパクトから一度覚えると忘れられない果物です。表面がゴツゴツと盛り上がり、まる