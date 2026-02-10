◆ロイヤルパークホテルの「お花見チャイニーズアフタヌーンティー」。春色の点心や桜が香る中国スイーツで春の訪れを感じて※写真は2名分ロイヤルパークホテルの中国料理「桂花苑」より、2026年3月1日（日）から4月28日（火）の期間限定で、咲き誇る花々を表現した「お花見チャイニーズアフタヌーンティー」が登場。淡い桜色のショーロンポーやサクラエビを使用した春巻など、華やかな点心に加え、桜が香る杏仁豆腐や桜あんを包ん