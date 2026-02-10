ミラノ・コルティナオリンピックは９日、各地で競技が行われた。９日のスピードスケート女子１０００メートルで、前回北京五輪金メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１３秒９５で銅メダルを獲得した。五輪通算８個目のメダルで、夏冬を通じた日本女子の最多記録を自ら更新した。優勝は、高木と同走のユッタ・レールダム（オランダ）で、五輪新記録の１分１２秒３１だった。他の日本勢は山田梨央（直富商事）が７位