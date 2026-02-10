多数の社員らが顧客から計３１億円の金銭をだまし取るなどしていた問題が明らかになった外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険は１０日、東京都内で記者会見を開いた。問題の原因を調査するため、外部専門家で構成される調査委員会を設置すると発表した。同社は１月、社員や元社員ら１００人以上が顧客約５００人に対し、架空の金融商品への投資などを持ちかけて計約３１億円の金銭を受け取る不適切な行為があったと発表