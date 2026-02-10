董氏豪竜の全身化石。（合肥＝新華社配信）【新華社合肥2月10日】中国・安徽省地質博物館（合肥市）の黄建東（こう・けんとう）教授級高級エンジニアのチームが、遼寧省葫蘆島（ころとう）市建昌県の前期白亜紀地層で見つかった恐竜化石の研究を通じ、イグアノドン類の新属新種を発見した。「董氏豪竜（Haolongdongi）」と命名し、研究成果を6日、国際学術誌「ネイチャー・エコロジー・アンド・エボリューション」に発表した。