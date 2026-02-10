À¯ÉÜ¤Ï10Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆ»½£À©ÆÃÊÌ¶è°è¤Î´ü¸Â¤ò2025Ç¯ÅÙËö¤«¤é30Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö±äÄ¹¤¹¤ë¤È³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£´ü¸Â±äÄ¹¤Ï4²óÌÜ¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÂå¤ï¤ë¹­°è¼«¼£ÂÎÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡ÖÆ»½£À©¡×¤Î¸ú²Ì¤ä²ÝÂê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢Æ»Ï©À°È÷¤Ê¤É°ìÉô¤Î»öÌ³¡¦»ö¶È¸¢¸Â¤ò°ú¤­Â³¤­¹ñ¤«¤éÆ»¤Ø°Ü¾ù¤¹¤ë¡£Æ»½£À©ÆÃ¶èÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÀè¹Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ07Ç¯ÅÙ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï»öÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ±äÄ¹¤ò·è¤á