Ä¹Ìî¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç¤ÎËÌ¿®»ÙÉô¤Ë¤è¤ë¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¥«¥ë¥Æ¥ë»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢¸©¤Ï10Æü¡¢ÁÈ¹ç¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÃÄÂÎÁÈ¿¥Ë¡¤Ë´ð¤Å¤­¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£¸©¤ÏÌäÂêÈ¯³ÐÄ¾¸å¤«¤éµá¤á¤Æ¤­¤¿ÁÈ¹çÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤·¤Æ¡¢1·î²¼½Ü¤ËÊ¹¤­¼è¤ê¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°¤Éô¼é°ìÃÎ»ö¤¬¸©Ä£¤Ç¡¢ÁÈ¹ç¤Î¹â¸«Âô½¨ÌÐÍý»öÄ¹¤Ë²þÁ±»ö¹à¤òµ­¤·¤¿Ì¿Îá½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£¹â¸«Âô»á¤Ï¡Ö½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±Ë¡67¾ò¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬ÀßÎ©¤¹¤ëÁÈ