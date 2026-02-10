¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤Ç3²óÌÜ¤Î±éµ»¤ò½ª¤¨¤Æ´î¤ÖÂ¼À¥¿´³ñ/Patrick Smith/Getty Images¡ÊCNN¡Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Ï9Æü¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬¤¢¤ê¡¢Â¼À¥¿´³ñ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Â¼À¥¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢´î¤Ó¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¾¡Éé¤ÏºÇ½ª¤Î2ËÜ¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£Àè¤Ë³ê¤Ã¤¿Â¼À¥¤Ï¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×179.00ÅÀ¤È¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬µÕÅ¾¤Ï