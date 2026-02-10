山形銀行が大幅高で６連騰。昨年来高値を更新している。同社は９日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績・配当予想を上方修正した。自社株買いの実施も公表し、これらを評価した買いを誘った。今期の純利益予想は従来の見通しから１０億円増額して６０億円（前期比３６．０％増）に引き上げた。有価証券利息配当金などの資金運用収益が増加する。 また、株主還