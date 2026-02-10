タイガースポリマーが大幅続伸し、昨年来高値を更新した。同社は９日取引終了後、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の２７億円から２９億円（前期比２．３％増）に引き上げた。 売上高予想も４７７億円から４９７億円（同０．７％増）に上方修正。国内で自動車部品の販売が堅調に推移していることや、為替レートが当初の想定よりも円安方向に動いていることが主な要因だとし