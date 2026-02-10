ＡｎｄＤｏホールディングスは安い。９日取引終了後、上期（２５年７～１２月）連結業績予想について営業利益を９億円から３億９２００万円（前年同期比７５．６％減）へ下方修正すると発表。これが売り材料視されている。 不動産売買事業における大型案件の下期への期ずれと今後の成長に向けた人材補強への先行投資、ハウス・リースバックのファンド譲渡における利益率低下などが要因。なお、売上高予