日産化学が続急伸し昨年来高値を連日で更新している。同社は９日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１１．８％増の１９５４億３５００万円、営業利益は同９．５％増の４４９億８４００万円、最終利益は同１０．５％増の３５０億４３００万円だった。１０～１２月期は売上高が約１５％増、営業利益が約２１％増となっている。業況を評価した買いが集まった