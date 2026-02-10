古河機械金属がマドを開けて一時１１％超に買われる異色人気。ここジリ高歩調にあったが満を持して大きく上放れてきた。土木・鉱山用クレーンや削岩機などを手掛けるがその高い技術力を駆使して、早くからレアアース回収機材の開発に力を注ぐなど国策テーマに乗る銘柄としてマーケットでも注目度が高い。足もとの業績も好調で、９日取引終了後に２６年３月期業績予想の上方修正を開示、経常利益は従来予