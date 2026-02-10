午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３８３、値下がり銘柄数は１８３、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、その他金融、情報・通信、サービス、鉱業、その他製品など。値下がりは水産・農林、陸運、空運。 出所：MINKABU PRESS