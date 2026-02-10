フルーツは、ビタミンC、食物繊維、カリウム、抗酸化物質など、多様な栄養素を含んでいます。これらの成分は免疫機能の維持や腸内環境の改善、生活習慣病の予防に寄与する可能性があります。日常的に適量を摂取することで、健康づくりに役立つとされています。ここでは、フルーツに含まれる主要な栄養素と、それらが身体に与える影響について詳しく解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大