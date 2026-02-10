放射線療法は、肺がん治療において重要な役割を果たします。複数の治療法を組み合わせることで、より良い治療効果が期待できます。定位放射線治療や化学放射線療法といった放射線療法の種類と適応、さらに術前補助療法や術後補助療法を含む集学的治療について解説します。多職種のチームによる連携が、効果的な治療を実現するために不可欠であることもお伝えします。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック