¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î10Æü¸áÁ°(10:00)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.5ÇÜ¤Î514²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¤¿¡£ Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î554²¯±ß¢ª600²¯±ß(Á°´ü¤Ï324²¯±ß)¤Ë8.3¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬70.9¡óÁý¢ª85.1¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î3´ü¤Ö¤ê¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è