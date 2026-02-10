10日10時現在の日経平均株価は前日比1164.26円（2.07％）高の5万7528.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1383、値下がりは183、変わらずは25と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を325.70円押し上げている。次いでアドテスト が100.28円、東エレク が70.19円、ファストリ が60.17円、フジクラ が44.62円と続く。 マイナス寄与度は6.35円の押し下げで