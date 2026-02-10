10日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝155円99銭前後と、前日午後5時時点に比べ60銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円68銭前後と1銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース