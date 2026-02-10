ミラノ・コルティナ五輪は１０日、フリースタイルスキーの男女モーグルが始まる。この大会で「メダル独占」を狙う、小さな企業が大阪府守口市にある。「社員５人」のスポーツ用品会社「マテリアルスポーツ」は、フリースタイルスキー・モーグルの世界トップ選手がこぞって使用するスキー板を製造・販売している。（デジタル編集部古和康行）北京は表彰台独占「約２０年ぶりに社員を１人雇いまして、役員を含めて５人になりま