ＷＥリーグ日テレ・東京ヴェルディベレーザの宇津木瑠美選手と塩越柚歩選手が、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演し、女子日本代表（なでしこジャパン）への思いを語った。ベレーザは現在、ＷＥリーグ連覇を目指した戦いの最中で、３月２８日に味の素スタジアムで行われるＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ・準々決勝に向けても調整を続けている。個性的な仲間たち宇津木選手は２０１１年