堺市西区の住宅で高齢女性の遺体が見つかった事件で、女性のスマートフォンが自宅から見つかっていないことが、捜査関係者への取材でわかった。大阪府警は、何者かが女性を殺害後、証拠隠滅のために持ち去った可能性があるとみて調べる。府警によると、女性は堺市西区鳳北町の無職、木下慶子さん（７８）。１月３０日朝、水の張られた浴槽内で死亡しているのを、訪れた息子が発見した。死因は溺死で、首や両手を骨折していた。