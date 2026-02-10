今回の衆院選で、自民党は小選挙区で比例選との重複立候補者が大量当選したため、比例名簿登載者が足りなくなり、自民が獲得するはずだった比例東京ブロックの５議席が他党に回る事態が起きた。「おこぼれ」で比例復活した野党前議員は「運良くいただいた議席を生かしたい」と複雑な表情を浮かべた。自民は比例東京ブロックで８議席を獲得できる票を集めたものの、重複立候補者が小選挙区で全員当選した上、比例単独候補が３人