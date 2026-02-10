Image: ³ô¼°²ñ¼ÒMONOGATARI ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤äÌÈµö¾Ú¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä·ë¶É¡¢ºâÉÛÅª¤Ê¡È²¿¤«¡É¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ß¥ËºâÉÛ¡ÖC-secure¡×¡£¥«¡¼¥ÉÎà¤Î»ý¤ÁÊâ¤­¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤³¤Á¤é¤ÎºâÉÛ