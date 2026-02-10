猫ちゃんはポーカーフェイスだと思われがちだけど…？一緒に暮らしてみるとわかる“表情の豊かさ”をあらわす楽しい光景は19万3千回を超えて表示され、1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：猫は結構『表情豊か』だと思う→様々な顔つきを集めてみた結果…可愛すぎる光景】 12面相で語る猫の感情 X（旧Twitter）アカウント『@rode_no_neko』に投稿されたのは、表情豊かな猫ちゃんの“12面相”写真