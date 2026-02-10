アイドルグループ・モーニング娘。’26の牧野真莉愛（25）が、10日発売の『週刊少年マガジン』11号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【表紙カット】大人の魅力たっぷりな牧野真莉愛グループのエースが久々の登場。かわいさはそのまま、美しさは倍増した牧野と大人デートに行っているようなグラビアを披露している。同号の巻頭カラー漫画は『彼女、お借りします』（宮島礼吏）。【写真】撮影／三瓶康友スタイ