２０１７年、那須町で登山講習中だった高校生ら８人が死亡した雪崩事故で、業務上過失致死傷の罪に問われ、１審で禁錮２年の判決を言い渡された教諭ら３人の控訴審の初公判が９日、東京高等裁判所で開かれ即日結審しました。 この事故は、２０１７年３月、那須町で登山講習中だった大田原高校山岳部の生徒７人と教諭１人が雪崩に巻き込まれ死亡したものです。 業務上過失致死傷の罪に問われたのは講習会の責任者だった猪瀬修一被