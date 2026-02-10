栃木県内では小選挙区の当選者に加えて、比例の北関東ブロックに重複立候補する栃木１区の日本維新の会・柏倉祐司氏と、栃木３区の自民党・簗和生氏が復活当選を果たしました。選挙から一夜明けた９日、柏倉氏は県庁で会見を開きました。 柏倉氏は、自民党が大勝した中、連立政権を組む日本維新の会について「存在価値をどうやって出していくか、非常に大切なことだ」と述べました。そして「選挙期間中訴えてきた、現役世代の手取