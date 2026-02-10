「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子ビッグエア・決勝」（９日、リヴィーニョ・スノーパーク）世界選手権金メダリストで、北京五輪銅メダルの村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が逆転で金メダルを獲得した。１回目は８９・７５でトップに立ったが、２回目は７２・００と記録を伸ばせず。２位で迎えた勝負の３回目で「やるしかない。立つしかない」と覚悟を決めた。トリプルコーク１４４０の大技を決め、８９