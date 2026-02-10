ＪＲ東日本は９日、ＪＲ宇都宮線で８日夜に発生した架線の切断により、一部の区間で運転を見合わせていましたが、午後４時３０分ごろに運転が再開しました。 ＪＲ東日本によりますと、宇都宮線で８日夜、茨城県の古河駅と栃木県の野木駅の間で架線の切断があり、車両と設備の損傷が激しく復旧作業に時間がかかるとして、東京駅と小山駅の区間の上下線で始発から運転を見合わせました。 午後２時ごろのＪＲ宇都宮駅では、電光掲示