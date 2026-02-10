Âçºå»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç1·î22Æü¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¹õ¤¤¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤Ï¿®¹æ¤¬ÀÄ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËµÞÈ¯¿Ê¤·¡¢Ä¾¿Ê¥ì¡¼¥ó¤«¤é¶¯°ú¤Ë±¦ÀÞ¤·¤Æ¿®¹æÌµ»ë¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤Ï¹ø¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿®¹æÂÔ¤Á¤ÎÇØ¸å¤«¤éÆÍÁ³¤ÎÄÉÆÍÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¤Ç1·î22Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥À¡¼¡£¿®¹æÂÔ¤Á¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¤Î¤ÏÄÉÆÍ