女優〓石あかり（23）が9日、インスタグラムを更新。ヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の（月〜土曜午前8時）のクランクアップを報告した。〓石は「連続テレビ小説『ばけばけ』クランクアップいたしました！！」と報告。花束を手にした笑顔ショットや、くす玉の下で花束を掲げる様子などを公開した。そして「楽しかったと全員で笑って終えることができました！」と思いをつづり、「初日からずっと変わらぬ愛情を向け